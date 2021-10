SENIGALLIA - Choc alla Cesanella questa mattina dove un uomo, classe 1963, si è tolto la vita con una pistola regolarmente detenuta. A lanciare l’allarme è stato un familiare. Sul posto è arrivata la polizia. Inutili i soccorsi da parte del 118 e dell‘eliambulanza. Accertamenti in corso per capire le cause del gesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA