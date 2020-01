Annuncia il suicidio all'amico. Ma l’ultima telefonata gli salva la vita grazie al soccorso della polizia

SENIGALLIA - Chiama un amico per salutarlo e dirgli addio, poi raggiunge l’ospedale e tenta di buttarsi da una finestra del quinto piano. L’anziano è stato salvato dalla polizia prima che riuscisse a lanciarsi. Proprio l’amico, appresa della sua intenzione, ha dato l’allarme chiamando subito la polizia che ha mandato la volante a casa del pensionato per controllare che stesse bene. Ma lui non c’era. L’operatore, facendosi dare il recapito dell’anziano, l’ha quindi chiamato. Era molto agitato e ripeteva che l’avrebbe fatta finita. L’agente l'ha trattenuto al telefono ed è riuscito a farsi dire dove si trovasse. Appreso che era in ospedale ha informato la volante che ha raggiunto il nosocomio. L'anziano è stato trovato e bloccato vicino ad una finestra che parlava al cellulare con il collega della sala operativa.

