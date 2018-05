Uno strumento anti cicatrici per le donne operate al seno Dono dell'Andos all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nella sala rosa dell’ospedale di Senigallia, l’Andos donerà stamattina al reparto di Chirurgia uno strumento per la micro pigmentazione ricostruttiva per effettuare la ricostruzione areolare e la ripigmentazione di cicatrici, discromie e cute. Questo tecnicamente ciò che il macchinario consentirà di effettuare per aiutare quelle donne che, a seguito di un tumore al seno, hanno dovuto rinunciare alla loro femminilità. Ora grazie allo strumento che l’Andos, associazione donne operate al seno, sarà possibile recuperare l’aspetto ideale dopo l’intervento di ricostruzione del seno, andando ad incidere sulle antiestetiche cicatrici e ricostruire le parti mancanti tramite la micro pigmentazione.L’Andos è un’associazione di volontariato che si sostiene grazie alle donazioni dei privati. Il macchinario che verrà donato è stato acquistato proprio tramite queste donazioni, in particolare con i fondi raccolti in occasione del pink party organizzato dal consiglio delle donne al Qubetti di Sabbia. Un evento creato proprio per sostenere le donne nei momenti difficili, come l’affrontare la malattia e tutte le fasi di recupero. In quest’ottica le volontarie dell’Andos sono sempre al fianco delle donne senigalliesi che devono affrontare questo calvario, per dare loro sostegno psicologico oltre ad una preziosa presenza amica.