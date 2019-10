Extracomunitari "fantasma" ​in affitto: multe a tre zeri ai proprietari delle case

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sei extracomunitari “fantasmi” scovati dalla polizia che li ha multati. Rischiano anche di perdere il permesso di soggiorno. Sono stati inoltre sanzionati i senigalliesi che avevano affittato loro un appartamento, omettendo di comunicare i nominativi in Commissariato, come prevede la legge. Irregolarità riscontrare in città e nelle frazioni e che hanno riguardano cittadini nordafricani e dell’Est Europa non comunitari. Proseguono le attività di controllo del personale del Commissariato finalizzate a reprimere le condotte illecite in materia di immigrazione clandestina.Gli agenti sono stati impegnati in numerosi sopralluoghi presso alloggi situati sul territorio di competenza, utilizzati dagli extracomunitari, tra l’altro, per acquisire il domicilio necessario ad ottenere il rinnovo o il rilascio del permesso di soggiorno. All’interno delle case erano presenti titolari di permesso di soggiorno, per i quali i proprietari non avevano provveduto, come previsto dalla legge sull’immigrazione, a presentare al Commissariato le dichiarazioni di ospitalità. Per tale violazione, finalizzata a far emergere le situazioni di irregolarità che possono incidere sulla regolarità o meno dell’extracomunitario, sono state elevate sanzioni, a carico dei relativi proprietari ed affittuari per circa 2mila euro.