Strangolò con un guinzaglio la madre: disposta nuova perizia psichiatrica

SENIGALLIA - Un ulteriore accertamento di natura psichiatrica per stabilire l’eventuale pericolosità sociale di Gianluca Barucca, il 47enne di Senigallia accusato di aver ucciso il 16 novembre 2017 la madre, Graziella Pasquinelli, colpendola prima con un asciugacapelli e poi strangolandola con il guinzaglio del cane. A stabilire il nuovo approfondimento è stato ieri mattina il gup Francesca De Palma durante l’udienza preliminare che ha portato in aula Barucca, da pochi mesi trasferito dal carcere nella Rems di Macerata Feltria. Già la perizia affidata dal gip al professore Renato Ariatti aveva decretato la totale incapacità di intendere e di volere del 47enne al momento dell’omicidio avvenuto nell’appartamento di via Brandani, alla Cesenella, dove madre e figlio convivevano.