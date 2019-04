Per strada o nei garage: ladri di biciclette di lusso scatenati

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Ladri di biciclette scatenati, non si accontentano di quelle che trovano in strada. Negli ultimi giorni sono entrati nei garage di via Vico, via Marche e in un altro a Corinaldo per rubare biciclette da corsa o comunque di valore. Prima ancora una elettrica era sparita in fondo ad uno scivolo di accesso ai garage a Marzocca e in un altro caso in via Raffaello Sanzio. Vittime anche due sportivi. Marco Paolinelli, noto personal trainer e titolare della palestra MyFitnessClub si è visto rubare la sua Trek.