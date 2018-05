Scazzottata tra due giovani la lite accesa dell'alcol La stazione è senza pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Scazzottata davanti alla stazione ferroviaria domenica mattina. Alcuni cittadini hanno assistito alla scena e tra loro anche Simone Tranquilli, diretto all’edicola della Pace. Ne ha parlato ieri nella sua “Diretta locandine”, commentando l’episodio del 19enne pestato a sangue fuori dalla discoteca più o meno alla stessa ora. Non un caso isolato quindi anche se la seconda lite, avvenuta in stazione, si è risolta senza conseguenze. Nessuno è rimasto ferito. «Domenica mattina sono passato nei pressi della stazione e ho visto due ragazzi molto giovani che si stavano picchiando – ha raccontato Simone Tranquilli –. C’è anche il problema del tasso alcolico perché quando si assume alcol i freni inibitori scendono e può succedere di tutto. Bisogna monitorare queste situazioni e trovare soluzioni». Simone Tranquilli, che è anche presidente di Gent’d’S’nigaja, è sempre attento ai problemi della sua città. Ha voluto porre l’attenzione su ciò che accade in maniera propositiva per trovare una soluzione. Un tema quindi per riflettere. Negli ultimi tempi l’attenzione delle forze dell’ordine è aumentata su viale Bonopera e nella stazione ferroviaria anche se in questo primo weekend di risveglio per la movida la situazione è di nuovo degenerata. «È brutto dirlo ma ormai vedere due che si picchiano dopo una serata a base di alcol per noi è normale – racconta un cittadino che frequenta quotidianamente la stazione ferroviaria per lavoro –, per fortuna non si è fatto male nessuno».