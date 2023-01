SENIGALLIA Ancora sangue sulle strade: due senigalliesi sono ricoverati in prognosi riservata a Torrette, coinvolti in altrettanti incidenti stradali avvenuti nella mattinata di ieri. Il primo si è verificato alle 8.45 alle Saline. Una donna di 88 anni è stata travolta da un’ automentre stava attraversando la strada. Il secondo, invece, si è verificato poco dopo mezzogiorno sulla Statale alle porte del Vivere Verde. In questo caso è rimasto ferito un ciclista 64enne, anche lui residente a Senigallia. Entrambi versano in gravi condizioni all’ospedale regionale e la prognosi è riservata.



Le ricostruzioni

Si tratta di due strade pericolose, dove spesso avvengono degli incidenti. Nel primo caso l’anziana stava attraversando sulle strisce pedonali di via delle Saline, all’intersezione con Strada del Cavallo, quando una Alfa Romeo Giulietta, guidata da un 38enne senigalliese, l’ha travolta. Nell’impatto la donna è stata scaraventata a terra riportando gravi ferite. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 che ha poi trasferito l’anziana a Torrette, dove si trova ricoverata. Ieri mattina a terra, poco distante dal punto di impatto, è stato rivenuto un orologio che potrebbe essere della donna. Chi l’ha trovato, dopo aver messo un post su Facebook, ha annunciato che l’avrebbe portato dai vigili urbani nel pomeriggio. Proprio la polizia locale ha rilevato l’incidente con la pattuglia del pronto intervento. Il secondo sinistro è avvenuto invece in via Raffaello Sanzio, davanti ad un distributore di benzina, a pochi metri dall’incrocio con via Cilea. Qui un camion ha travolto un ciclista. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, un senigalliese di 64 anni, trasferito dal 118 all’ospedale di Torrette. Anche lui è in prognosi riservata. Alla guida del camion c’era un 44enne di Chiaravalle. La dinamica è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi. Entrambi procedevano nella stessa direzione, da nord verso sud, e non è chiaro ancora per quale motivo sia avvenuto l’impatto. In quel tratto è presente il T-red ma, dai primi accertamenti, non sembra che a causare l’incidente sia stata una manovra azzardata per un arresto repentino della corsa come, purtroppo, in quel tratto avviene spesso quando scatta l’arancione.

La sicurezza

Il problema della sicurezza nelle strade cittadine è stato spesso sollevato nel corso degli ultimi incontri pubblici che l’Amministrazione ha tenuto nei mesi scorsi e i cittadini continuano a richiedere interventi come dissuasori, controlli con l’autovelox e attraversamenti pedonali ben segnalati. Proprio per la Statale il 2023 porterà degli attraversamenti pedonali illuminati per garantire una maggiore sicurezza nelle ore notturne.