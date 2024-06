SENIGALLIA Taglio del nastro ieri per il raduno europeo delle Harley-Davidson con un’atmosfera festosa nei luoghi dell’evento ma con disdette in diversi ristoranti per il panico da viabilità. «Siamo onorati di ospitare un evento così importante, grazie al lavoro fatto dal nostro Comune – interviene Doriano Micci, titolare insieme alla famiglia de Il Mare in Terrazza e People bar & restaurant vicino alla Rotonda - ma si è fatto terrorismo per la circolazione e quello che ha recepito la maggior parte delle persone è che non si può uscire di casa neanche con la bicicletta».

Gli effetti negativi

Ciò ha determinato gravi danni. «Di conseguenza questo è successo – prosegue - il lungomare deserto, i ristoranti vuoti, disdette da parte di chi aveva prenotato perché non sapeva dove poter parcheggiare». Da mercoledì, quando si è appreso che anche le biciclette sarebbero state vietate nei luoghi dove si svolgono le iniziative, sui social sono fioccate lamentele e polemiche. Ieri, per provocazione, Giovanni Margiotta, segretario del terzo Circolo del Pd, ha postato l’immagine di una bicicletta con la scritta Harley-Davidson affidata ad un foglio, per aggirare scherzosamente il divieto, perché loro, le protagoniste, hanno libero accesso ovunque.

«Il divieto di utilizzo della bici, addirittura anche condotte a mano, è discutibile – lamenta -. Si mette in pericolo la sicurezza dei cittadini che saranno costretti a utilizzare strade pericolose e non dotate di piste ciclabili per i loro spostamenti. La soluzione migliore sarebbe stata individuare dei percorsi sicuri per le bici nei giorni della manifestazione».

Per gli appassionati di moto, di Harley Davidson e non solo, l’iniziativa, che prosegue fino a domenica, è stata molto apprezzata. Al Foro Annonario c’è un’esposizione di vari esemplari. Davanti è stata messa anche una postazione balneare per i selfie con cabina e maxi sdraio. Stand vari tra piazza del Duca e parterre della Rocca, altri in piazza Simoncelli dove c’è uno dei punti ristoro e altri ancora in piazza Garibaldi con il palco per i concerti, il museo delle Harley-Davidson, da quando sono nate nel 1903 ad oggi, e lo stand del barbiere.

In varie zone, tra cui via dei Portici Ercolani sono stati riservati i parcheggi per le moto. Per l’ordine pubblico è stata creata una task force, diretta dal Questore di Ancona, che coordinerà tutte le forze dell’ordine, con reparti in arrivo anche da fuori regione. Il debutto si è svolto senza problemi. Sporadiche segnalazioni, come un centauro visto prendere a calci un cancello dopo essere caduto dall’Harley. Finito lo sfogo è risalito in sella.