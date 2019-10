Lo stalker è incorreggibile ultimo blitz contro il sindaco: fa il tirassegno con le pietre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Sassi e pietre lanciate contro le piante nel parcheggio della stazione. L’ultimo affronto dell’hater del sindaco. Non ha dubbi il primo cittadino nel ritenere che sia stato di nuovo lui. Agisce continuamente oltretutto in area videosorvegliata a volto scoperto. Sabato pomeriggio Mangialardi ha appreso di questo nuovo sfregio perché alcuni automobilisti, memori degli episodi avvenuti nei giorni precedenti, sono stati attirati dalla presenza di pietre rotte, almeno cinque, nelle aiuole del parcheggio dell’ex pinetina. Il lancio sarebbe avvenuto venerdì notte. L’ultimo blitz, in ordine di tempo, messo a segno da un giovane che da oltre un anno ha preso di mira il sindaco Mangialardi, contestandone aspramente la politica ambientalista. Lo stesso però poi se la prende con le essenze arboree piantumate nel nuovo parcheggio dopo l’abbattimento della pinetina. Un ambientalista, come si definisce, che poi si sfoga con le piante. Il suo obiettivo però resta il sindaco. Tutta la sua rabbia per oltre un anno l’ha sfogata sui social commentando ovunque con frasi ingiuriose nei confronti del primo cittadino. È arrivato anche ad imbrattare il muro dell’ex Gil, dove si trovano gli uffici comunali, poi l’ultimo allarmante gesto. «È stato sempre lui – conferma il sindaco – ha lanciato i sassi e pietre contro le piante».