Stagista robot nell'albergo: «Mi chiamo Juni e sono al vostro servizio»

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Si chiama Juni ed è entrata nello staff dell’Hotel Universal come stagista. Fin qui nulla di strano se non fosse che si tratta di un robot che dai giorni scorsi i clienti vedono girare all’interno del noto albergo del lungomare Mameli. È a disposizione di tutti per fornire risposte alle varie curiosità. Il primo prototipo nelle Marche al servizio di una struttura alberghiera.«È una nostra stagista – spiega Roberta Albonetti titolare insieme al fratello Alessandro dell’Hotel Universal – collabora con le ragazze del front office, dà informazioni e risponde alle domande. Le aiuta al check-in e fa anche tanto altro».