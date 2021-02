Spunta una maxi antenna, malumore tra i residenti: «Non sapevamo nulla»

SENIGALLIA - Spunta un ripetitore nella campagna di Scapezzano con grande disappunto dei residenti.

«Siamo preoccupati – spiega un cittadino che vive nella frazione collinare – non sapevamo nulla e ci siamo ritrovati quell’antenna all’improvviso». La normativa vigente nazionale consente ai gestori della telefonia mobile di predisporre antenne laddove necessario. Il Comune può intervenire solo indicando le zone dove è possibile farlo. Tra gli impegni dell’Amministrazione, in carica da ottobre, c’è un nuovo piano delle antenne dove indicare gli spazi in cui è possibile posizionarle e quelli in cui invece non lo è. Il precedente, ormai datato, deve essere infatti aggiornato tenuto conto anche dello sviluppo urbanistico del territorio.

