«Spostati negro» La minaccia al 14enne dell'uomo con la svastica

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - «Spostati dalla porta negro». E’ quanto un 14enne di origini brasiliane, in trasferta in città insieme ad altri coetanei, si sarebbe sentito dire sabato sera. A denunciare l’accaduto su Twitter è stata la madre, giustamente sconcertata e arrabbiata. «Mio figlio 14enne tornato dal campus di Senigallia. Una sera in centro un uomo con una svastica sul collo gli ha detto “spostati dalla porta negro”. Ha ubbidito e ha sempre più paura. Da padre cosa mi consigli @matteosalvinimi? Non è ora di smetterla?».