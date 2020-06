Lo "Sportivo dell'anno" non si ferma e cambia format: appuntamento l'11 giugno sui social

SENIGALLIA - Lo “Sportivo dell’anno” non si ferma e si prepara a mandare in scena la sua ventiduesima edizione. E sarà un’edizione del tutto speciale, ricca di ospiti e famosi personaggi dello sport nazionale. Inedito anche lo scenario: con il divieto di assembramenti in atto sarebbe stato ovviamente impossibile svolgere questa manifestazione, che ogni anno vede la presenza di migliaia di spettatori, nella tradizionale cornice del Foro Annonario di Senigallia.



La soluzione degli organizzatori è stata quindi di “spostare” l’iniziativa nella piazza “virtuale”, che in questi tempi di distanziamento sociale è diventata un nuovo, fondamentale punto di incontro tra le persone. Il prossimo 11 giugno alle 21 lo “Sportivo dell’anno” sarà dunque trasmesso con una diretta Facebook dalla pagina di Nerosubianco agenzia di servizi giornalistici, organizzatrice dell’evento, e ripresa anche su Instagram.



L’idea di far approdare lo “Sportivo” sulla piattaforma social nasce da un’intuizione di Giuliano De Minicis, il noto creativo che – da sempre – è stato una delle “anime” dell’iniziativa: aveva avviato il progetto pochi giorni prima della sua improvvisa scomparsa, definendone i punti cardine. Dopo alcuni giorni di riflessione, gli organizzatori hanno voluto riprendere quel progetto, portandolo a compimento grazie all’apporto professionale e personale di Luca De Minicis e Lucia Mencaccini di DMP Concept. Il sostegno del Comune di Senigallia e della Bcc di Pergola e Corinaldo, da sempre partner dell’evento e che anche con un progetto così innovativo ha mostrato tutta la sua attenzione, oltre al patrocinio di Coni e Ussi Marche, hanno completato il quadro garantendo la continuità di un

appuntamento che è da tempo uno dei più attesi in ambito regionale. A condurre, per il ventiduesimo anno consecutivo, sarà il giornalista Fabio Girolimetti. La scaletta che si sta confezionando in questi giorni è un mix di

interviste con grandi campioni dello sport nazionale e di altrettanto amati protagonisti del panorama senigalliese, intervallato anche con piccole clip musicali realizzate però da personaggi strettamente legati al nostro spot locale.

Infine, la premiazione dello “Sportivo dell’anno” 2020. In questa edizione non ci sarà, come sempre finora, una votazione per eleggerlo: con gli impegni agonistici stoppati bruscamente dall’emergenza sanitaria non è sembrato infatti opportuno.



La commissione del premio ha invece preso in considerazione alcuni profili di personaggi sportivi che in questo periodo difficile hanno dimostrato anche un ​impegno sociale di indubbio spessore, e nei prossimi giorni verrà comunicato il responso finale.



Tante novità, quindi, ma anche la certezza che il prodotto che si sta realizzando potrà raggiungere, stavolta attraverso i social, quel grande pubblico che ha sempre seguito con attenzione ed interesse lo “Sportivo dell’anno”.

