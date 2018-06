Spinta involontaria a una ragazza: preso a calci e pugni in discoteca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Aggredito in discoteca un 23enne di Pergola, soccorso da un’ambulanza del 118. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino con un codice giallo di media gravità. Ieri mattina era ancora trattenuto in osservazione. Futili i motivi del pestaggio. Per la vittima, secondo quanto riferito, non c’era proprio alcun motivo. L’aggressione è avvenuta al Mamamia di via Fiorini a Cesano.