Spinelli sull'autobus degli studenti: «I nostri figli in una camera a gas»

di Sabrina Marinelli

SENIGALLIA - Minorenni intenti a fumare spinelli sull’autobus di ritorno verso casa. L’allarme lo lanciano i genitori, dopo essersi rivolti in commissariato, per segnalare ciò che avviene. Nel mirino la corsa delle 14 che porta gli studenti dal Campus verso Ancona con varie fermate. Una situazione invivibile quella vissuta dai ragazzini che non tollerano il fumo altrui, e che ai genitori hanno descritto un effetto camera a gas. «Insieme ad altri genitori ho fatto presente il problema alla polizia chiedendo di fare dei controlli anche sopra i mezzi – spiega un genitore a nome di altri -, diversi ragazzini che fanno uso di droga si sono organizzati per evitare di essere sorpresi. Anche ieri infatti c’erano controlli all’entrata».