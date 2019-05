Spilla all'anziana 150 euro con la truffa dell'incidente Ma lei non molla i gioielli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA- Il finto avvocato colpisce ancora e alla Cesanella raggira un’anziana. La vittima, una 82enne, però si è limitata a consegnargli 150 euro in contanti di cui disponeva senza dargli altro, nemmeno i gioielli da cui non si è voluta separare. Così ha raccontato ai carabinieri che stanno svolgendo le indagini. Il contatto tra il truffatore e la pensionata è avvenuto martedì pomeriggio nei pressi di piazzale Michelangelo. L’anziana era uscita di casa per compiere delle commissioni e si è vista fermare da uno sconosciuto. Questo si è presentato come un avvocato, riferendo che la figlia aveva avuto un incidente. Sembrava avere molti dettagli, nomi compresi, che non hanno fatto dubitare la malcapitata. Evidentemente il truffatore aveva studiato bene la vittima prima di mettere in atto il raggiro, che ha funzionato. Non gli ha fruttato però un bottino ingente, come probabilmente sperava. Sull’accaduto indagano i carabinieri.