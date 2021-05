Spiava nei data base del ministero: condannato a sette anni l’ex ispettore di polizia Minghelli

SENIGALLIA - Sette anni di reclusione. È la stangata che il collegio penale ha riservato ieri pomeriggio a Mirko Minghelli, ex ispettore capo del Commissariato di Senigallia, finito a processo con un poker di accuse: accesso abusivo ai sistemi informatici, rivelazione dei segreti d’ufficio, truffa aggravata ai danni dello Stato e corruzione.

LEGGI ANCHE:

Distanze tra ombrelloni, numero chiuso in piscina e accessi alle spiagge libere: come sarà la seconda estate Covid nelle Marche

Reati per cui il pm Paolo Gubinelli aveva chiesto sei anni e mezzo di reclusione al termine di un procedimento lungo e complesso, iniziato sul campo con le indagini della Squadra Mobile e arrivate al giro di boa nel marzo del 2018 con la sospensione dal servizio dell’ispettore decretato dal gip.



Il poliziotto era presente alla lettura della sentenza, arrivata dopo un paio di ore di camera di consiglio. Alla sbarra, assieme al 57enne Minghelli, c’era Fabio Goldoni, titolare di un’agenzia investigativa dell’Emilia Romagna che, secondo l’ipotesi della procura, avrebbe beneficiato delle incursioni di Minghelli nei database ministeriali per ricevere informazioni sulle persone che doveva monitorare per conto di alcuni clienti. Goldoni è stato condannato a 4 anni e 2 mesi. Il passaggio di informazioni – sostiene la procura – sarebbe stato pagato con dazioni di denaro (ecco l’ipotesi corruttiva), tanto che la Mobile aveva sequestrato a Minghelli circa 4mila euro, somma ritenuta provento del lavoro sottotraccia portato avanti dall’ispettore.



Una carriera impeccabile la sua, fatta di encomi e riconoscimenti professionali, spezzata dall’inchiesta nata poco più di tre anni fa. La difesa, rappresentata dall’avvocato Ruggero Tomasi, ha sempre rigettato le contestazioni, sostenendo il buon operato dell’imputato, la cui attività non sarebbe mai sfociata nell’illecito e in fini personalistici. Di fronte a richieste di informazioni, avrebbe risposto in maniera «efficiente, rispettosa e imparziale», comportandosi da uomo delle istituzioni. Per alcuni capi d’accusa specifici è arrivata l’assoluzione: è il caso di un episodio per cui era accusato di aver preso informazioni, richieste da un privato, in merito all’utilizzo di un’auto gravata da fermo amministrativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA