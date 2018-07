Alcol a fiumi sulla spiaggia Zuffa tra ragazzini ubriachi i bagnini fanno i vigilantes

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA Una lite in spiaggia tra gruppetti di giovanissimi ubriachi, sedata dai bagnini alle prese con le ronde notturne, e un malore che ha richiesto l’intervento del 118 in piazzale della Libertà. È accaduto sabato sera sulla riviera di levante presa d’assalto dove ha debuttato l’isola pedonale, che finora era stata attivata a singhiozzo. Due le pattuglie della polizia locale, guidate dal comandante, che hanno tenuto sotto controllo la situazione. Tutto nella norma sul lungomare mentre in spiaggia, in alcuni stabilimenti poco distanti dalla Rotonda, alcuni gruppi di minorenni, ciascuno con una bottiglia di liquore o birra in mano, hanno raggiunto le attrezzature, sedendosi per bere insieme. Ad un tratto, verso le 23, alcuni ragazzi hanno iniziato a spintonarsi, arrivando alle mani. Prima le urla, poi si sono azzuffati. Alcune persone che passeggiavano hanno chiamato la polizia locale ma a riportare la calma ci hanno pensato i bagnini in versione buttafuori dopo il tramonto.