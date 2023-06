SENIGALLIA - La spiaggia di Senigallia si trasforma in un set per le sequenze di un cortometraggio che si gira in questi giorni sulla Riviera di Ponente.

Il primo ciak, che vede come protagonisti dei giovanissimi attori senigalliesi, è il coronamento di un percorso in sinergia fra il Rotary cittadino, il Rotary International e il liceo classico Perticari, che utilizzando preziose risorse garantite dal Rotary stesso, ha potuto dotarsi di un’attrezzatura per videomaking e allestire nell’istituto uno spazio in cui è stato attivato, con la partecipazione della professoressa Loredana Spadoni, un corso di avvicinamento alla cinematografia affidato a un formatore d’eccezione, il regista Sergio Canneto, docente di tecnica del documentario e storia del cinema al Sae Institute di Milano e produzione video all’Università di Urbino. Il cortometraggio, spiega la professoressa Spadoni, si intitola “Scatoloni” ed è basato su un soggetto scelto e delineato dagli stessi alunni protagonisti del corso e incentrato sull’elaborazione di un lutto.

Ciak ai Bagni 28



Il ciak esterno appunto ai Bagni 28, con alcune sequenze realizzate su un campo di beach volley, sotto lo sguardo vigile di Sergio Canneto e dei suoi assistenti. L’operazione, iniziata con un momento formativo strutturato su 40 ore complessive, ha in realtà interessato e coinvolto gli studenti per un tempo più ampio e partecipato.