Colpito da malore mentre pesca, soccorsi vani: muore a pochi metri da riva

SENIGALLIA - Tragedia questa mattina in spiaggia a Senigallia, nella zona del Lungomare Da Vinci: muore a 69 anni un residente di Jesi, ospite di un campeggio della zona.

A quanto si apprende l'uomo stava pescando con maschera e boccaglio a poche decine di metri da riva: è stata probabilmente anche la postura dell'uomo a non far capire immediatamente quello che stava succendendo. Era infatti in acqua con maschera e boccaglio, come se stesse scrutando il fondo in un zona dove l'acqua non è più alta di un metro e mezzo. Quando ci si è accorti del malore sono immediatamente soccorsi, ma il medico dell'eliambulanza non è riuscito a rianimarlo.

