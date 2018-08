Festa hawaiiana in spiaggia stasera si balla a oltranza ecco come evitare il caos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Biglietti ancora disponibili per il Big Hawaiian party in programma oggi dalle 18. Un’edizione a numero chiuso con l’introduzione del biglietto che, al costo di 12 euro, consentirà a diecimila persone di partecipare all’evento più atteso del Summer Jamboree. Dalle 16 entrerà in vigore il divieto di transito sul lungomare Mameli, da via Zanella al civico 170, e da via Traversa Cesano al civico 199 fino alle 5. L’accesso ai pedoni verrà consentito, oltre ai residenti, ai soli possessori dei biglietti. Dalle 15 divieto di sosta sul lungomare Mameli, lato mare, all’altezza del civico 175 fino a domani per i cassonetti della raccolta differenziata. Vietato parcheggiare anche dal civico 170 al 190 dalle 15 di oggi e fino alle 5. Divieto di transito sulla via Goldoni, all’intersezione con la via Sanzio e nelle vie Oriani, Tommaseo e Giacosa, dalle 19. Senso unico di circolazione pedonale, con direzione ammessa mare – monte, sul sottovia pedonale all’intersezione tra le vie Tommaseo ed Oriani che le collega con il lungomare Mameli, dalle 16 alle 5. Divieto di sosta anche in via Tommaseo dal civico 15 al 21, dalle 16 alle 5. Il palco principale della serata, solitamente al Foro, si sposta dunque in spiaggia all’Acquapazza per la attesa festa hawaiiana. Alle 21.30 accoglierà i mostri sacri della storia del rock americano: David Marks dei Beach Boys e Dean Torrence dei Jan&Dean, affiancati dalla Surf City Allstars direttamente dall’America. Poi, allo scoccare della mezzanotte, la festa hawaiian style sarà animata anche dalla travolgente energia dei nostrani Jolly Rockers feat Greg e Max Paiella. E’ disponibile un servizio di navetta gratuito messo a disposizione dal festival, con orario continuato dalle 17 alle 4, dalla stazione ferroviaria a via Tommaseo e ritorno.