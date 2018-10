In spiaggia da oggi possono tornare a correre i cani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Potranno tornare oggi in spiaggia i cani, il cui accesso è vietato nel corso della stagione turistica conclusa il 30 settembre. Hanno invece tempo fino al 14 ottobre i bagnanti che utilizzano la spiaggia libera per liberare i gazebo. Strutture posizionate dal Comune sull’arenile per consentire loro di riporre ombrelloni e lettini. Dopo quella data verranno rimossi e le attrezzature contenute portate in discarica.