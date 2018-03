In spiaggia è corsa contro il tempo: pochi turisti ma si spera nel last minute

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Si annuncia una Pasqua “mordi e fuggi” con lo sguardo puntato al meteo e a Pasquetta il lungomare di levante chiuso al traffico, per una gara podistica, ma solo fino alle 11.30. Dopo le lamentele degli ultimi anni nei giorni festivi, sollevate dai ristoratori per via dei clienti impossibilitati ad accedere, quest’anno disagi non dovrebbero verificarsi perché il divieto durerà solo dalle 10 alle 11.30. La polizia municipale ha provveduto ieri a distribuire dei volantini per informare in tempo e chiedere quindi la collaborazione per lunedì, quando in quell’ora e mezza non si potrà accedere al lungomare Marconi, Alighieri e Da Vinci.Sulla spiaggia prosegue incessante il lavoro di pulizia che, nei tratti centrali, ha già restituito il colpo d’occhio unico nel suo genere per la spiaggia di velluto. Qualche problema nelle zone periferiche, soprattutto al Ciarnin dove il sindaco ha già mandato ad effettuare un sopralluogo per uno scarico a mare maleodorante. Mangialardi ha ricevuto i lamentele da una turista. «Come tutti gli anni prima della stagione estiva verrà ripristinato e messo in sicurezza lo sbocco a mare – assicura il sindaco - mentre durante la stagione estiva l’impresa che ha in appalto la pulizia si preoccuperà di ripulire, qualora si verificasse la presenza di acqua stagnante e maleodorante. Durante la stagione invernale questa operazione, considerato il maltempo che produce spesso mareggiate, non viene svolta con la stessa frequenza. Questa Amministrazione – assicura - lavora quotidianamente dedicando la stessa attenzione a tutte le zone della città, siano esse centrali o più distanti dai luoghi maggiormente frequentati, cercando di soddisfare le esigenze di tutti i cittadini e turisti». Sono circa 25 gli alberghi aperti in città in questo ponte, molti saranno operativi soltanto a giugno. «Oltre agli hotel aperti tutto l’anno solo 8 degli stagionali saranno attivi – spiega Alberto Tassi, presidente AssoHotel Confesercenti – le prenotazioni ci sono, in linea con la Pasqua dello scorso anno che aveva però risentito degli effetti del terremoto».Niente di esaltante anche per il meteo. «Il contesto è tiepido in quanto a consumi e prenotazioni – commenta Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio – si sconta una Pasqua bassa e un meteo previsto incerto nei giorni scorsi. Speriamo in flussi last minute e su un turismo “mordi e fuggi” che all’ultimo, visto anche le previsioni meteo migliorate, decida di scegliere Senigallia per la passeggiata di Pasquetta. Comunque una Pasqua in tenuta rispetto al 2017 anche in quanto a prenotazioni alberghiere».