SENIGALLIA Arriva la sicurezza speciale sulle spiagge: i bagnini stanno organizzando un servizio di vigilanza notturno con due guardie giurate armate che controlleranno l’arenile con le biciclette elettriche. Da domani, infatti, sarà vietato stazionare negli stabilimenti balneari da mezzanotte. È l’esito di un vertice in Commissariato.

APPROFONDIMENTI SENIGALLIA Bocciata la mozione per un’intitolazione all’imprenditore balneare Enzo Monachesi



L’incontro

Gli operatori balneari dovranno pazientare un altro anno, invece, per poter fare affidamento sul Grande Fratello del lungomare perché le telecamere attese sulla riviera, oltre che nel resto della città, non arriveranno per l’estate. «L’incontro di venerdì in Commissariato fa seguito ad uno precedente che si era tenuto in Questura proprio sulla sicurezza notturna in spiaggia – spiega Piergiovanni Cicconi Massi, presidente del Consorzio Senigallia Spiagge -. Il questore aveva chiesto di riproporre lo schema che, in via sperimentale, avevamo avviato la scorsa estate». Venerdì erano presenti in Commissariato il vicequestore Agostino Maurizio Licari, il suo vice Raimondo Melì e Barbara Assanti, comandante della polizia locale. «Mi sono attivato come presidente del Consorzio per raccogliere le adesioni – prosegue Cicconi Massi –. La proposta, che già abbiamo condiviso con un istituto di vigilanza di Fano, è quella di organizzare un servizio di controllo nel weekend dalle 23 fino all’arrivo dei bagnini in spiaggia. Ci saranno due guardie giurate armate che pattuglieranno l’arenile con le biciclette elettriche, dal molo al Ponterosso. Questa è la proposta ma siamo ancora in una fase preliminare perché dobbiamo raccogliere tutte le adesioni». All’incontro erano presenti alcuni operatori balneari. «Sono state ascoltate le esigenze di tutti – conclude il presidente del Consorzio Senigallia Spiagge – ma ciò che è importante è fare squadra per garantire il servizio. Ovviamente i singoli operatori potranno avvalersi anche di personale aggiuntivo per controllare il proprio stabilimento, purché sia qualificato». Non possono affidarsi a controllori improvvisati ma solo a guardie giurate. In altre località balneari il Comune aderisce al controllo notturno della spiaggia che a Senigallia invece è a carico degli operatori che sperano, in futuro, di poter avere il contributo economico anche dell’ente e di altre attività, tra cui i bar.

Niente spycam

Se per l’arenile è stato trovato l’accordo, il controllo sul lungomare sarà come sempre affidato alle forze dell’ordine perché le telecamere non verranno installate per l’estate. «Dovrebbero essere installate circa 200 telecamere in tutta la città compreso il lungomare e la Rotonda, ma qui solo esternamente, da gennaio prossimo – spiega Nicola Regine, assessore ai Lavori pubblici -. Fanno parte di una gara complessa, un project financing con la ditta che gestisce l’illuminazione pubblica. Il progetto è stato presentato e deve andare a gara per la presentazione di ulteriori proposte migliorative». Ad ogni modo la Rotonda è già sorvegliata da una telecamera esternamente. All’interno non sono previste. E’ inoltre attivo un servizio d’allarme collegato con un istituto di vigilanza privata, riconfermato proprio nei giorni scorsi come ogni anno.