Spiagge nel mirino, tris dei vandali: volano tavolini vicino alla Rotonda

SENIGALLIA - Lanciati e spaccati alcuni tavolini di un noto stabilimento balneare vicino alla Rotonda. Alcuni sono stati recuperati in acqua. Terzo sabato di vandali sulla spiaggia di velluto che ha visto anche l’intervento della polizia in un campeggio per una lite tra due coppie, conclusa con due sanzioni per ubriachezza molesta ed una denuncia. I teppisti quindi sono arrivati a ridosso della Rotonda. «Sotto ogni ombrellone abbiamo messo dei tavolini in legno – spiega il titolare che chiede di non divulgare il nome dello stabilimento –, la mattina li ho trovati sparsi, alcuni in acqua e diversi rotti. Sono stati lanciati».

LEGGI ANCHE:

Coca e pistola giocattolo in una siepe: un albanese sorpreso mentre spaccia. Il giovane è stato arrestato e subito rimesso in libertà dopo l’udienza di convalida



La telecamera non si è rivelata utile perché, essendo lontana, non ha permesso di distinguere i volti dei responsabili. Da ieri lo stabilimento ha attivato un servizio di vigilanza notturno, come avevano fatto già altri lo scorso weekend. I controlli sono stati serrati e proprio lì un gruppo di giovani è scappato all’arrivo della polizia. Non aveva ancora danneggiato nulla. Probabilmente i giovani sono ritornati oppure si è trattato di altri. Polizia e vigili hanno attivato una task force, richiesta dal sindaco, contro i vandali. Sabato sera sono stati effettuati dei controlli con l’impiego di tre equipaggi del Commissariato sia nel centro che sul lungomare. Confermata una notevole presenza di persone, specialmente giovani fino ad oltre le tre di notte, ma senza segnalazioni per assembramenti. È stato effettuato anche un controllo puntuale lungo le spiagge che non ha fatto emergere violazioni.

Solo un gruppetto di ragazzi nei pressi della Rotonda che, alla vista degli agenti, si è immediatamente allontanato. I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana insieme alla polizia locale per evitare danneggiamenti o abuso di alcolici. Il bagnino preso di mira, si è accorto ieri mattina. I vandali sono passati a notte fonda dopo i controlli. Sempre sabato sera la polizia è dovuta intervenire per una lite tra due coppie all’interno di un campeggio. Giunti sul posto gli agenti hanno dovuto separare le coppie ed una di esse, un italiano e una romena, sono risultati ubriachi. Sono stati sanzionati. La donna è rientrata in Italia nonostante un decreto di espulsione ed è stata denunciata all’autorità giudiziaria. I controlli annunciati dal primo cittadino non sono mancati ma nemmeno i vandali purtroppo. in questo caso anticipare la chiusura della spiaggia, come avevano richiesto le associazioni di categoria, non avrebbe scongiurato l’azione dei teppisti entrati in azione a tarda notte.

Il sindaco Mangialardi si era preso del tempo per verificare la situazione e valutare se fosse possibile, con un incremento di controlli, evitare di dover ricorrere alla chiusura anticipata delle 23 rispetto invece di mezzanotte. «Auspichiamo che l’ordinanza venga modificata – interviene Giacomo Cicconi Massi, responsabile di Oasi Confartigianato – per anticipare il divieto di accesso in spiaggia alle 22 proprio per evitare gli atti vandalici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA