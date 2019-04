Si è spenta Carla Filippini la farmacista con il cuore d'oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Ieri in Cattedrale l’ultimo saluto alla dottoressa Carla Filippini, storica farmacista senigalliese. Era una donna molto riservata e molto stimata in città. In tanti chiedevano i suoi consigli nella farmacia che, prima di trasferirsi in via Piave di fianco allo stadio, era in centro storico. Lascia le figlie Simona e Silvia, subentrata alla madre nella farmacia Filippini.