Spende 50 euro al centro commerciale ma nasconde altri acquisti per 200 euro nella borsa: 50enne denunciata

SENIGALLIA - Paga 50 euro di spesa ma ne nasconde altra per circa 200 euro nella borsa. Nei guai è finita una 50enne di Falconara, denunciata ieri mattina dalla polizia dopo aver rubato diversi articoli all’Ipercoop di Cesano, all’interno del centro commerciale Il Maestrale.

La polizia è stata contattata dal responsabile della sicurezza dell’ipermercato che segnalava la presenza di una donna, intenta ed effettuare movimenti sospetti tra gli scaffali. Mentre la sicurezza la teneva sotto controllo, gli agenti della squadra volante si sono recati immediatamente sul posto e all’uscita dell’ipermercato, all’altezza delle casse, l’hanno bloccata. La donna, una 50enne domiciliata a Falconara, aveva pagato alcuni oggetti del valore di circa 50 euro ma è stata trovata con vari articoli, sia alimentari che cosmetici, nascosti nella borsa per un valore di circa 200 euro. La merce è stata restituita e lei condotta in Commissariato dove è stata denunciata per furto aggravato.

