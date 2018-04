Sparisce lo zaino con i vestiti, torna a casa in costume

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Giovane derubata di scarpe e vestiti, è dovuta tornare a casa in costume da bagno e scalza. È accaduto sabato. La ragazza è arrivata in città dall’entroterra per raggiungere un’amica con cui passare qualche ora al mare. Ha parcheggiato la macchina sul lungomare Da Vinci al Ciarnin. Si è spogliata sul muretto e ha riposto lo zaino con scarpe e vestiti nel bagagliaio, per non lasciarli incustoditi sulla spiaggia libera, visto che con l’amica avrebbe fatto una lunga passeggiata.Si è portata dietro solo un marsupio con telefono, portafoglio e le chiavi della macchina. Al ritorno l’auto non presentava segni di effrazione ma lo zaino era sparito. Si è rivolta alla polizia municipale sperando che qualcuno, trovando un zaino con dei vestiti, lo riconsegnasse ma niente da fare. Le è sembrato strano che qualcuno potesse aver aperto il bagagliaio senza romperlo. Lo aveva chiuso a distanza con il telecomando. Proprio come accaduto ad un signore di Falconara che la settimana scorsa era stato derubato nello stesso modo sul lungomare di Marzocca.Lui era certo che il ladro avesse approfittato di quei pochi instanti, intercorsi tra quando si è allontanato e quando ha attivato il telecomando. Potrebbero invece aver clonare i telecomandi per poi aprire facilmente le auto. Nelle ultime settimane i topi d’auto sono scatenati in città. Alla ragazza di sabato, a parte zaino e vestiti, non hanno rubato nulla di valore ma al signore di Falconara oltre ai 70 euro presenti in una borsa avevano fatto anche due prelievi da 400 e 500 euro con il bancomat, come denunciato dallo stesso ai carabinieri di Falconara.Un altro furto nelle auto in sosta è accaduto nei giorni scorsi nel parcheggio dell’ex Villa Torlonia ma in questo caso il ladro ha rotto un finestrino. Altri casi sono stati segnalati nel parcheggio antistante la scuola primaria di Ostra.