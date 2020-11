Via vai sospetto sotto casa: 21enne arrestato per spaccio di hashish e droghe chimiche

SENIGALLIA - Notano un via vai sospetto sotto casa di un 21enne: arrestato dai carabinieri di Senigallia per detenzione di droga ai fini di spaccio. É stato trovato con hashish, marijuana e droghe chimiche

Era nel garage dell'abitazione che il ragazzo aveva messo in piedi la centrale dello spaccio: sono stati rinvenuti due panetti di hashish per un peso complessivo di 151 grammi, un grammo di marijuana, bilancini di precisione, coltelli, grinder, contenitori e un centinaio di bustine già pronte. per le dosi. Nel bagno sono state rinvenute 13 dosi di Mdma e 4,5 gr di ketamina.



