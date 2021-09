Scuola stupefacente: dosi di hashish nell'aula, una classe sotto la lente. Ragazzo trovato con la marijuana nel parcheggio

SENIGALLIA - Controlli antidroga dei carabinieri al Campus di Senigallia: trovate dosi di hashish in una classe, indagini incorso per determinare di chi fossero. Un ragazzo segnalato come consumatore dopo essere stato visto mentre gettava una busta con della marijuana.

Ieri mattina sono stati effettuati controlli presso il Campus scolastico Si senigallia, per prevenire e reprimere le condotte di spaccio e uso di sostanze stupefacenti tra i più giovani. Il controllo è stato svolto con l'ausilio dei carabinieri del nucleo cinofili di Pesaro. In una classe è stato trovato un involucro contenente 39 dosi già confezionate di hashish (14,7 grammi), che è stato gettato a terra da uno degli alunni durante il controllo con i cani. In corso accertamenti per capire a chi apparteneva. Un gruppo di ragazzi che era nel piazzale esterno della scuola alla vista dei carabinieri si è defilato, gettando a terra una busta al cui interno c'erano quattro confezioni contenenti marijuana (peso complessivo 4 gr). È stato segnalato come assuntore di stupefacenti.

APPROFONDIMENTI SENIGALLIA Furbetto del cartellino timbra, va a fare il giardiniere e se ne... IL LUTTO Morto monsignor Conti, è stato vescovo di Macerata e Fermo....

© RIPRODUZIONE RISERVATA