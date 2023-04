SENIGALLIA - In manette il pusher dal pollice verde, recidivo, che si coltivava da solo la marijuana. Si tratta di un 50enne senigalliese arrestato, per la seconda volta in pochi anni, dalla polizia. Utilizzava come serra una casa in periferia di cui aveva la disponibilità.

Sono stati sequestrati circa sette chilogrammi di sostanza stupefacente oltre a tutto il materiale necessario alla coltivazione indoor.

Il 50enne, che si era messo in proprio, era noto agli agenti poiché alcuni anni fa era stato già tratto in arresto per aver avviato una grossa attività di coltivazione di marijuana, ora ripresa. Le indagini condotte dagli agenti del Commissariato, guidato dal vicequestore Agostino Maurizio Licari, hanno permesso di apprendere che si era rimesso in attività, nello stesso settore illecito. Dopo aver effettuato specifici controlli e una serie di accertamenti che hanno confermato i sospetti, i poliziotti hanno perquisito un’abitazione in uso allo spacciatore nella periferia senigalliese. Una volta giunti sul posto hanno trovato una serra per la coltivazione di importanti quantità di stupefacente. C’erano box illuminati per la coltivazione, tutte le apparecchiature elettriche e le sostanze necessarie per produrre grossi quantitativi. Inoltre gli agenti hanno rintracciato all’interno dell’abitazione oltre 50 piante, in diversa fase di crescita, alcune in piena produzione con le infiorescenze già pronte per la raccolta. Presenti anche decine di contenitori pieni di marijuana.

Al termine della perquisizione, la sostanza stupefacente pari a circa sette chilogrammi è stata sequestrata insieme alle attrezzature idonee alla coltivazione e tutti i prodotti necessari. Il 50enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, ha atteso ai domiciliari l’udienza di convalida che si è svolta ieri mattina. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha confermato la misura cautelare dei domiciliari.