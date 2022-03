Sempre presente nei luoghi della movida, trovato con hashish e cocaina: arrestato un 35enne

SENIGALLIA - Fenomeno droga e attività di controllo che non conosce soste: nel corso dei costanti servizi svolti per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dell’uso di sostanza stupefacenti, gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia hanno individuato e tratto in arresto un senigalliese di 35 anni trovato in possesso di un significativo quantitativo di sostanza stupefacente.

APPROFONDIMENTI SOS SICUREZZA Ubriaco colpisce la porta di un appartamento e morde alla mano un...

In particolare, l’attività dei poliziotti ha preso avvio da una serie di accertamenti svolti presso i luoghi frequentati dai più giovani, piazza e locali della città, ove questi si riuniscono e che divengono punti di incontro anche con soggetti dediti ad attività di spaccio. Nel corso dei servizi emergeva la figura di un giovane che risultava particolarmente attivo ed i poliziotti decidevano di effettuare una serie di verifiche a suo carico da cui si traeva conferma circa il fatto che egli potesse detenere sostanza stupefacente.

Gli agenti, dunque, decidevano i effettuare un controllo nei luoghi abitati dal giovane, unitamente alla propria compagna, e, dopo una serie di attività, effettivamente rinvenivano, in possesso del soggetto, diversi involucri di differenti dimensioni risultati contenere stupefacente del tipo hashish e cocaina. In particolare, oltre ad un involucro più consistente, ne venivano trovati altri di più piccole dimensione e pronte per essere cedute.

Veniva trovati anche del denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio. Alla luce degli accertamenti eseguiti l’uomo veniva condotto in Commissariato e dichiarato in stato di arresto.

Ultimo aggiornamento: 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA