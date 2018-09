Lo spacciatore era richiedente asilo: giardini Morandi regno della droga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Richiedente asilo di notte alloggiava in una struttura di Ostra Vetere e di giorno spacciava ai giardini Morandi. Vitto e alloggio garantito dal programma di accoglienza per il 38enne gambiano che si era trovato anche un lavoro come pusher. Nonostante fosse fuggito dal suo paese, rifugiandosi in Italia, ha preteso venissero informate le autorità gambiane del suo arresto. Da ieri mattina è di nuovo libero il profugo, finito in manette mercoledì pomeriggio per spaccio e per aver reagito ai carabinieri che lo avevano fermato.