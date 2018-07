Lo spacciatore pendolare â€‹preso dai carabinieri con mezzo chilo di marijuana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA – In manette il rifornitore degli spacciatori dei giardini Morandi. Si tratta di un nigeriano 27enne residente ad Ancona fermato dai carabinieri in stazione mentre stava aspettando il treno per tornare a casa. Sia pusher che fornitore per gli investigatori che nel suo appartamento hanno trovato quasi mezzo chilogrammo di “fumo”.Il giovane africano, fermato e accompagnato in caserma per la perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 6 grammi di marijuana, predisposto per lo spaccio, due telefoni cellulari e 110 euro in contanti. La perquisizione eseguita presso la sua abitazione ad Ancona, ha permesso il rinvenimento e sequestro di un terzo telefono cellulare, un bilancino elettronico di precisione, diverso materiale per il confezionamento delle dosi e l’ulteriore quantitativo di marijuana per un peso di 475 grammi nascosta all’interno di uno zainetto.