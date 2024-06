SENIGALLIA - Spaccate nella notte a Senigallia nel centro commerciale, banditi incappucciati in fuga con un bottino di gioielli per migliaia di euro.

Pesaro, tragico schianto con la moto: muore a 45 anni sulla Urbinate

Questa notte la pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Senigallia è intervenuta presso un esercizio commerciale a seguito del danneggiamento della vetrata. Durante il sopralluogo dei carabinieri è emerso che quattro/cinque persone incappucciate si erano introdotte nell’attività commerciale armate di mazze ferrate e hanno distrutto le vetrate portando via vari monili in oro per un valore stimato in svariate migliaia di euro. Già sono al vaglio i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del centro commerciale per acquisire ulteriori elementi d’indagini in merito all’evento delittuoso.