Sosta selvaggia e furbetti â€‹del parcheggio creativo: ogni giorno 20 multe

SENIGALLIA - Ogni giorno 20 veicoli multati per il parcheggio inappropriato. Che sia sosta selvaggia, disco orario ignorato, grattino mancante o scaduto. Una tendenza in aumento perché nel 2017 la media era di circa 16 al giorno. Nelle ultime settimane i cittadini sono insorti contro le auto lasciate ovunque, tranne che nei parcheggi a pagamento, e per il disco orario completamente disatteso. Ma se aumentano i furbetti si regista anche un’impennata delle multe. Il controllo quindi non manca.«Dal 1° gennaio al 23 giugno abbiamo riscontrato 3.598 violazioni e provveduto quindi a sanzionare i veicoli in difetto – spiega Flavio Brunaccioni, comandante della polizia locale -, nello stesso periodo del 2018 sono state 3.183 e nel 2017 erano state 2.891. Come confermano i dati si è registrato un aumento».