Sos scuola, docenti e ragazzi contagiati: in quarantena gli studenti di una media

MONTEMARCIANO - Un insegnante e alcuni studenti positivi in una classe della media Falcinelli di Montemarciano, messa in quarantena con la didattica a distanza. Un docente positivo anche al liceo classico Perticari di Senigallia dove non è stato necessario l’isolamento per gli alunni che avrebbero seguito le lezioni da casa da martedì, come disposto per tutte le scuole superiori.

E’ stata ieri la dirigente scolastica di Montemarciano a comunicare ai genitori la situazione, informandoli che per la classe interessata sono state sospese le lezioni in presenza e verrà attivata la didattica a distanza, dovendo gli studenti rimanere in isolamento. «La disposizione segue le indicazioni pervenute dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria – spiega la preside Angela Iannotta nella comunicazione ai genitori –, a causa dell’esito positivo per alcuni alunni della classe e di un docente al Coronavirus. Per tutte le altre classi l’attività prosegue in presenza».

Dovrebbero essere due gli alunni positivi, secondo quanto è noto ai genitori, anche se la dirigente scolastica ha scritto più genericamente alcuni. Per gli studenti in quarantena le lezioni online saranno ridotte, ha inoltre riferito la preside, per assicurare i tempi di riposo e di salute degli alunni e dei docenti. Un caso positivo anche al liceo Perticari.si tratta di un docente. «In riferimento al caso positivo per covid 19 relativo ad un insegnante, a seguito della valutazione dell’Asur – interviene Fulvia Principi, dirigente scolastica del liceo classico Perticari - le classi sono state classificate come contatti a basso rischio e non è stata applicata alcuna misura di contumacia, in quanto non si ravvisano contatti stretti tra il personale docente e non docente. Per la massima trasparenza e collaborazione, le famiglie delle classi interessate erano già state informate». La dirigente ha inviato ieri una comunicazione alle famiglie anche se i ragazzi non dovranno stare in quarantena. Proprio fuori dalle scuole si stanno concentrando i controlli dei carabinieri in questi giorni. In particolare venerdì i militari della Compagnia di Senigallia, guidati dal capitano Francesca Romana Ruberto, hanno effettuato mirate verifiche nell’entroterra al fine di verificare che tutti gli studenti indossassero le mascherine.



Controlli estesi alle fermate degli autobus e agli esercizi commerciali. Nessuna irregolarità è emersa. Ieri sono stati eseguiti anche a Senigallia. Il sindaco di Arcevia, Dario Perticaroli, ha invitato genitori e docenti ad intervenire verso gli studenti perché aveva notato fuori dalle scuole, sia all’entrata che all’uscita, il comportamento scorretto dei ragazzi che non indossavano correttamente la mascherina. Spesso infatti tendono a tenerla abbassata vanificandone l’utilizzo.

