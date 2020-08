Sorpreso a rubare sotto un ombrellone: ladro albanese arrestato dai Carabinieri

SENIGALLIA - Ieri mattina i Carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno arrestato un albanese di 30 anni, senza fissa dimora, resosi responsabile di un furto. Il ladro aveva messo a segno il colpo in una spiaggia sul lungomare Mameli. L’uomo si era diretto sotto un ombrellone per rubare gli oggetti lasciati incustoditi dalla coppia che lo occupava, che si era momentaneamente allontananta per dirigersi verso la battigia. Sono stati proprio i proprietari ad accorgersi della sua presenza, mentre ritornavano verso la propria postazione.

Lo hanno visto seduto sulla sdraio mentre frugava nella borsa della donna. A quel punto lo hanno immediatamente bloccato, aiutati da altre persone lì presenti, che avevano assistito alla scena e sono intervenute in loro supporto. Subito dopo hanno chiamato il 112 per chiedere l’intervento dei Carabinieri. La gazzella è giunta sul posto in pochi minuti ed ha condotto in caserma il ladro. Insieme alle vittime e ai testimoni i militari hanno riscostruito l’accaduto. Addosso all’uomo sono stati trovati 300 euro e un cellulare, che erano il bottino appena rubato. Entrambi sono stati restituiti ai proprietari.

Il ladro è stato quindi dichiarato in arresto per furto aggravato e trattenuto in camera di sicurezza fino a questa mattina. Oggi presso il Tribunale di Ancona si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto, al termine della quale il Giudice ha disposto il divieto di dimora nelle Marche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA