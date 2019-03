Sorpreso con cocaina e hashish, spacciava sballo per la movida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - È di un 22enne denunciato per spaccio di cocaina e hashish e un 18enne segnalato per consumo di “fumo” il bilancio dei controlli antidroga effettuati dalla polizia sabato sera. Durante il fine settimana il personale della squadra Volante e dell’Anticrimine del commissariato, guidato dal vice questore aggiunto Agostino Maurizio Licari, è stato impegnato in servizi di controllo, anche con posti di blocco in prossimità di locali serali e punti di incontro, per la repressione all’uso ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.