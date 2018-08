Sorpresi con una bottiglia di birra: scatta la multa per due minorenni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Due minorenni torinesi sorpresi a bere birra dalla polizia municipale, che ha sequestrato le bottiglie. La multa, da 50 euro, verrà notificata ai genitori dei giovani turisti, rimasti basiti per l’eccessivo proibizionismo senigalliese. Anche altri tre turisti sanzionati perché si trovavano in spiaggia con i cani. Per loro una multa da 200 euro ciascuno. È il bilancio di una notte di controlli tra arenile e lungomare, eseguiti dalla polizia municipale con personale in borghese, all’indomani dagli ultimi raid vandalici che hanno interessato la spiaggia di velluto.La pattuglia nella tarda serata di domenica ha sorpreso un 16enne e un 17enne, due amici di Torino in vacanza in città, con due bottiglie di birra in mano. Dopo essere risaliti dalla spiaggia si sono seduti sul muretto del lungomare Marconi poco distante dalla Rotonda. Sono rimasti stupiti quando gli agenti hanno chiesto i documenti, per verificare che fossero maggiorenni. Non lo erano infatti. A quel punto hanno sequestrato le bottiglie e preso i dati che serviranno a notificare la multa ai genitori, come da prassi quando a trasgredire è un minorenne. I due giovani turisti hanno riferito che le bottiglie erano state acquistate dalla sorella maggiorenne di uno di loro in un negozio della città.Ignoravano che a Senigallia per chi non fosse maggiorenne era vietato anche solo trasportare alcolici e consumarli in luoghi pubblici. Divieto introdotto nel 2013. Per loro assurdo in realtà molto utile, soprattutto per entrare in contatto con le famiglie e informarle del fatto che i figli, seppure minorenni, consumino alcolici. Non vale solo quindi il divieto di venderli e somministrarli previsto dalla normativa nazionale. Un provvedimento, quello adottato dal comune cinque anni fa, necessario per mettere un freno alla piaga dei coma etilici tra minorenni che in passato rappresentavano un’emergenza. Mentre effettuavano i controlli in spiaggia, in cerca di altri minorenni con alcolici al seguito, i vigili hanno sorpreso anche tre turisti con i cani: è vietato introdurli sull’arenile durante l’estate.Nemmeno loro lo sapevano ma di solito chi parte per una località turistica dovrebbe informarsi prima sui regolamenti comunali che prevedono divieti mirati. La legge infatti non ammette ignoranza. Controlli notturni sono scattati dopo l’ultimo sabato notte da incubo sull’arenile. I Bagni Marta, sul lungomare Alighieri vicino alla Rotonda, avevano denunciato in Commissariato proprio nella notte tra sabato e domenica caos e danni con 6 ombrelloni e 2 lettini tagliati ma i teppisti erano stati anche in altre strutture. Molti inoltre i ragazzini ubriachi, che si era disfatti delle bottiglie, nei pressi della stazione, dove erano dovuti intervenire polizia e carabinieri perché attraversavano la Statale alla cieca e in gruppo, senza guardare se stessero sopraggiungendo veicoli.