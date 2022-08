Fenicottero passeggia a due passi dalla riva: in tanti restano a bocca aperta. Guarda il video

SENIGALLIA - Domenica mattina con tanto di piacevole sorpresa a Cesano di Senigallia. In gran forma e in tutta tranquillità ha fatto bella mostra di se e tante persone sono rimaste incantate a guardare il fenicottero mentre passeggia sulla riva. E come se niente fosse anche durante il video neanche un cenno di paura o di incertezza.