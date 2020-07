Sorpassa le auto in coda con lo scooter e travolge tre pedoni: due sono gravi

SENIGALLIA - Tre pedoni falciati da uno scooter ieri pomeriggio in via Podesti alle Saline. Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 26 anni. Il primo colpito. Nell’impatto ha riportato la frattura scomposta di entrambe le gambe. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e poi trasferito in codice rosso in eliambulanza a Torrette, dove è stata portata anche una donna in ambulanza. Un’altra donna è stata colpita di striscio e si è riservata di andare in ospedale da sola in macchina. Ferito anche il centauro, un 40enne di Ostra, già noto alle forze dell’ordine. E’ stato portato all’ospedale di Senigallia, dove sono stati chiesti gli esami di routine per sapere se avesse assunto alcol o droga prima di mettersi alla guida.

I tre pedoni facevano parte di un gruppo di amici che aveva trascorso la giornata al mare. Verso le 18.30 hanno raggiunto la Statale da un sottopasso, nell’ultimo tratto delle Saline al confine con il Ciarnin, poi si sono diretti verso le strisce pedonali per raggiungere la macchina parcheggiata. Lo scooter, sorpassando tutte le auto in coda, ferme in attesa che i pedoni finissero di attraversare, è piombato addosso al ragazzo, colpendo poi le amiche. Quella meno grave ha contattato i familiari per informarli dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e della Croce rossa. E’ arrivata anche l’eliambulanza, atterrata in un campo.

Per i rilievi è invece intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Senigallia e di supporto una volante del Commissariato per gestire la viabilità, mentre il tratto di Statale interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per i i soccorsi e poi i rilievi. Disagi si sono verificati anche per la circolazione, trattandosi oltretutto dell’orario in cui i bagnanti tornano a casa. Proprio come stava facendo il gruppo travolto. E’ stata la giovane meno grave a raccontare agli agenti che erano andati in spiaggia e stavano rientrando, dirigendosi verso la macchina in sosta quando lo scooter, a forte velocità, gli è piombato addosso. Versione confermata da altri testimoni che l’hanno visto superare molto velocemente le automobili incolonnate.

