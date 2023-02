SENIGALLIA - Tre diciottenni denunciati dai carabinieri sabato sera perché avevano tentato di acquistare delle consumazioni con banconote false. I carabinieri li hanno fermati all’interno di un locale di intrattenimento, dove i ragazzi stavano spendendo i soldi contraffatti.

Avevano già effettuato delle ordinazioni e si trovavano alla cassa. I militari hanno controllato il contante con cui stavano per pagare, appurando che si trattava di dodici banconote, tutte di piccolo taglio, risultate fasulle. I soldi finti sono stati, quindi, sottoposti a sequestro e loro tre, che ne erano in possesso, sono stati denunciati per il reato di spendita di banconote false. Sono tutti appena maggiorenni residenti tra le province di Ancona e Pesaro.

I tre amici non hanno saputo dire dove avessero preso quei soldi contraffatti, presumendo di averli ricevuti come resto per altri acquisti. Ne avevano però ben dodici quindi non è facile credere che le abbiano ricevute a loro insaputa, in buona fede. Gli è stato comunque contestato il reato che prevede fino a sei mesi di reclusione per chi spende o mette in circolazione banconote contraffatte. La circostanza, riscontrata dai carabinieri, era proprio questa perché le stavano per spendere. I controlli nel corso del weekend sono stati davvero serrati.