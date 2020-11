Soggiorno a scrocco in hotel: scompare dopo aver alloggiato per un mese a mezza pensione sul lungomare Alighieri

SENIGALLIA - Soggiorna per un mese a mezza pensione e poi scompare senza saldare il conto. E’ accaduto in un albergo sul lungomare Alighieri dove lo scroccone aveva già soggiornato una settimana, tra fine settembre ed inizi di ottobre, pagando con la carta di credito. Quando è tornato quindi non ha destato alcun sospetto, salvo poi sparire lasciando perdere le proprie tracce. Ieri il titolare della struttura ricettiva si è recato in Commissariato per sporgere denuncia.

«E’ un uomo calvo di circa 40 anni – spiegano dall’albergo - paffuto. Sempre in jeans e felpa. Abbiamo trovato info su un sito web. Si tratta di un uomo che fa truffe sulla vendita online di giochi elettronici anche su Amazon. Neanche la famiglia ha notizie da anni». Una volta sparito infatti hanno inserito il nominativo sul web e da un sito, in cui più persone lo avevano segnalato, è emerso che era un abitudinario della truffa. «Prima di noi è stato anche a Misano Adriatico – proseguono dall’albergo - La mattina c’erano ancora le sue cose in bagno, ciabatte e beauty case, la sera è uscito verso le 20 e non aveva nulla con sé. Da quel momento non è più tornato ma andando a vedere in camera i suoi effetti personali non c’erano più. Non capiamo quando li abbia presi». Si era presentato come un venditore di Amazon, in realtà dalle verifiche sul web è emerso che era un finto venditore perché incassava i soldi degli articoli posti in vendita senza mai spedirli. A questa truffa ha aggiunto anche i soggiorni a scrocco negli alberghi. Sull’accaduto indaga quindi la polizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA