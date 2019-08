Sms choc: l'hacker gli svuota la carta ricaricabile prelevando in Australia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Tramite un messaggio sullo smartphone un giovane senigalliese ha scoperto in diretta che qualcuno, dall’altra parte del mondo, stava facendo shopping con la sua carta prepagata. Un hacker era riuscito a clonarla e stava facendo spese a Melburne in Australia. Il 36enne si è subito accorto perché nel giro di poco gli sono arrivati una serie di messaggi tramite il servizio che informa in diretta delle spese che vengono effettuate. Tre prelievi di poco più di 50 euro ciascuno per un totale di 160 euroA seguire ci sono stati dei tentativi di prelievo di quasi 900 euro. Falliti perché, trattandosi di una carta prepagata, che non è quindi collegata ad un conto corrente, l’hacker ha potuto prendere solo la somma presente al suo interno. Comunque uno choc per il senigalliese ricevere i messaggi in cui lo informavano dello shopping che qualcuno a sue spese stava facendo. Appena ha potuto ha bloccato la carta prepagata anche se ormai l’hacker non avrebbe più potuto prelevare altro, se non avesse effettuato una ricarica.