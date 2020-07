Il simbolo di Senigallia ieri ha compiuto 87 anni: Rotonda a mare, che storia

SENIGALLIA - Ha compiuto ieri 87 anni la Rotonda a mare, consegnata il 15 luglio 1933. Dopo il restauro del 2006 che aveva visto per l’occasione anche la presenza di Fred Bongusto a tagliare il nastro, intonando la canzone che l’ha resa famosa, non c’è stato anno senza una festa. Il 15 luglio coincide con la Notte della Rotonda che quest’anno, causa emergenza sanitaria per il Covid, è saltata.

