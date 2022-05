Sicurezza in spiaggia, scattano le regole: da mezzanotte si può solo passeggiare ed è vietato sostare fino alle 5, multe anche di 300 euro

SENIGALLIA - Scattano oggi le regole per la spiaggia, dove la sosta e l’accesso saranno vietate negli stabilimenti dopo mezzanotte. Si rischia una multa da 51 a 309 euro. Garantito solo il passaggio per accedere alla battigia dove, comunque, si potrà continuare a passeggiare. L’ordinanza firmata dal sindaco lo scorso 21 aprile specifica che, dal 1° maggio al 30 settembre, «è vietato l’accesso e la sosta nelle spiagge dalle 24 alle 5 del mattino».



Il sindaco assicura che il passaggio, per raggiungere la riva, sarà comunque garantito. L’ordinanza prosegue precisando che è vietato accesso e sosta fatta eccezione per i concessionari, i loro dipendenti, gli addetti alla pulizia, alla manutenzione e alla sorveglianza della spiaggia e ad eccezione delle serate inserite nel pacchetto delle deroghe. Gli stabilimenti balneari potranno aprire alle 7 e chiudere alle 21.30, stessi orari dei bar in spiaggia quando non usufruiranno di deroghe, mentre le attività ludiche si potranno svolgere dalle 8 alle 23. Il Comune ha fissato 9 date in cui i bar in spiaggia potranno restare aperti fino alle 3 di notte e sono: 21 maggio; 4 e 18 giugno; 2 e 30 luglio; 6, 14 e 20 agosto e 10 settembre. Altre 10 serate potranno sceglierle gli operatori per rimanere aperti fino a mezzanotte. Di preciso 2 nel mese di giugno, 3 serate a luglio, 4 serate nel mese di agosto e 1 nel mese di settembre. I concessionari sono tenuti a comunicare preventivamente, con almeno 72 ore di anticipo, le serate in cui resteranno aperti fino a mezzanotte.



«Gli stabilimenti balneari, possono svolgere piccoli intrattenimenti musicali – precisa l’ordinanza - purché gli spazi rimangano identici, cioè senza trasformazioni logistiche. Non devono esserci pedane o palchi, sistemazione a platea delle sedie; lo stabilimento non deve essere destinato ad esclusivo o prevalente uso di spettacolo o intrattenimento. Non deve esserci pagamento all’ingresso, maggiorazione del prezzo della consumazione e pubblicità».



Seppure orari e deroghe per i bar siano minori di quanto richiesto dalle associazioni di categoria, Confcommercio è soddisfatta. «Questa ordinanza corona un percorso di condivisione tra le varie anime produttive della città – commenta Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio Marche -. Tutela tutti definendo delle regole chiare e non snatura la vocazione turistica della nostra città. Nella logica di garantire al turista il massimo dell’esperienza che Senigallia può regalare. Confcommercio – conclude – si ritiene soddisfatta del grande lavoro di intelligente mediazione».



Dal 1° maggio al 30 settembre è vietato anche portare gli animali da compagnia in spiaggia. In questo periodo i cani non potranno accedere alle spiagge anche se provvisti di museruola e guinzaglio, secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l’utilizzazione del litorale marittimo per finalità turistiche e ricettive. La sanzione è di 200 euro. In deroga a questo divieto è consentito l’accesso ai cani in alcuni stabilimenti balneari espressamente dedicati alla loro accoglienza. Su tutto il lungomare è inoltre in vigore la zona 30, un provvedimento, adottato ormai da diversi anni, per consentire una maggiore sicurezza ai pedoni che frequentano la riviera.

