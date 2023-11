SENIGALLIA Ladri in fuga a stomaco pieno da una villetta della Cesanella, dove hanno preso dei gioielli. La proprietaria si è accorta verso le 14 di ieri, rientrando a casa. Era stata via un’oretta per andare a prendere i figli a scuola e, per avvantaggiarsi, aveva apparecchiato mettendo qualche pietanza in tavola. Al suo rientro ha trovato la casa a soqquadro. Sono stati rubati dei gioielli, del valore di alcune centinaia di euro. I ladri affamati ne hanno approfittato per mangiare ciò che hanno trovato.

La ricostruzione



Probabilmente la stavano tenendo d’occhio: la giovane mamma è una persona molto abitudinaria, che si assenta sempre nello stesso orario. Sono entrati da una porta sul retro che non si affaccia sulla strada, per agire più indisturbati. Una volta entrati, hanno spostato mobili e quadri forse in cerca della cassaforte che non hanno trovato, come invece era successo nei giorni scorsi, sempre alla Cesanella.



La lunga scia di furti, che dal ponte di Halloween continua ad interessare Senigallia e i Comuni limitrofi, era iniziata proprio dal quartiere dove ieri i ladri hanno colpito di nuovo. Qui erano riusciti ad aprire la cassaforte rubando soldi e gioielli. Nella maggior parte dei casi ladri acrobati, visti arrampicarsi o saltare dai balconi. Hanno raggiunto anche i secondi piani. Ci sono stati furti in occasione dei quali nemmeno il sistema d’allarme scattato ha fatto desistere i malintenzionati, come è accaduto nei giorni scorsi alla Sant’Angelo. Il timore di molti è che ci sia chi monitora gli spostamenti. Non solo ieri.

I ladri che sono entrati in un’abitazione a Montemarciano, la notte di Halloween, devono aver notato che la proprietaria si assenta sempre alla stessa ora. Qui erano stati scelti appartamenti vuoti, in uno addirittura la proprietaria era in ospedale. Le forze dell’ordine raccomandano sempre di segnalare persone o veicoli sospetti e in alcuni casi questo ha permesso di sventare degli episodi grazie a controlli puntuali nei luoghi indicati dai cittadini.