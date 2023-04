SENIGALLIA - Tripletta di Pasqua per i ladri, riusciti ad entrare domenica in tre abitazioni molto distanti tra loro. Sui tre episodi indagano i carabinieri. Solo in un caso, a Castelleone di Suasa, i proprietari hanno già stimato il bottino sporgendo ieri denuncia. I malviventi, riusciti ad intrufolarsi nella loro abitazione, hanno fatto razzie di gioielli in oro per un valore di circa 3mila euro.

È il secondo episodio a Castelleone di Suasa, dove i ladri erano riusciti ad introdursi in un’abitazione anche venerdì scorso ma senza trovare, però, nulla da rubare. Il giorno di Pasqua altri due episodi si sono registrati a Trecastelli e Senigallia. I proprietari, rientrati a casa dopo aver trascorso la festività fuori, si sono accorti che qualcuno li aveva preceduti. Hanno subito chiamato i carabinieri che hanno mandato una pattuglia sul posto per effettuare dei sopralluoghi.

All’interno delle abitazioni era tutto a soqquadro. Anche nelle abitazioni di Senigallia e Trecastelli, come accaduto anche a Castelleone di Suasa, le vittime si sono accorte che qualcosa era stato asportato ma, nel loro caso, si sono riservate di verificare meglio cosa mancasse e di informare i carabinieri in un secondo tempo, nel momento di sporgere denuncia, probabilmente già oggi.



L’escalation



In questi giorni di festa si è registrato un aumento di furti come accade solitamente periodi di festività, ma minore rispetto agli anni passati dove ogni giorno si registravano numerose scorribande. I controlli intensificati da parte delle forze dell’ordine hanno permesso di scoraggiare i banditi che, solo in poche circostanze, sono riusciti ad andare a segno. Sempre importante e decisiva la collaborazione dei cittadini nel segnalare persone o automobili sospette per permettere alle pattuglie di poter intervenire tempestivamente prevenendo eventuali furti. Il territorio da tenere sotto controllo è ampio e le forze dell’ordine si impegnano nell’attuare il massimo della prevenzione.